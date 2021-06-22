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مصر.. إيداع فتاة "التيك توك" الحبس الانفرادي

مجتمع

مصر.. إيداع فتاة
الصورة من "تويتر"
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تسلمت الخدمات الأمنية في سجن النساء بالقناطر فتاة "التيك توك" حنين حسام، حيث خضعت لاختبار فيروس كورونا لضمان سلامتها وسلامة باقي النزيلات، وتم تسليمها ملابس السجن.

وجرى إيداع حنين حسام الحبس الانفرادي وتوفير جميع الخدمات الإنسانية لها خلال اليوم الأول لها في السجن، بعد الحكم عليها بـ10 سنوات لحين نظر إعادة إجراءات محاكمتها نظرا لصدور الحكم غيابيا في حقها.

وقررت جهات التحقيق تحديد يوم 28 يونيو الجاري موعدا لتوقيع حنين حسام على قرار الإحالة للمحاكمة، عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر.

المصدر: RT

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