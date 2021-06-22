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مصر.. فيديو صادم للحظة سقوط سيارة على المارة من أشهر جسر في البلاد

مجتمع

مصر.. فيديو صادم للحظة سقوط سيارة على المارة من أشهر جسر في البلاد
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نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو صادما للحظة سقوط سيارة من جسر 6 أكتوبر على المارة في الشارع.

وأكد البعض عبر السوشيال ميديا صحة الفيديو، مشيرين إلى أن الحادث وقع بالقرب من شارع الجلاء.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى وفوجئوا بسيارة بيضاء تسقط عليهم.

مقطع الفيديو المتداول وثقته كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات وسط دعوات من المواطنين.

المصدر: الوطن

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