وفاة طفلة بعد نسيانها داخل سيارة لعدة ساعات جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طفلة تبلغ من العمر سنتين توفيت، الأحد الماضي، بعد أن تركها والدها لمدة 6 ساعات ونصف الساعة داخل سيارة في جنوب البلاد.

وأضافت أن الطفلة تدعى رؤية خليل أبو عجاج وتم نقلها فاقدة للوعي إلى عيادة طبية في بلدة كسيفة البدوية حيث انضم إلى الأطباء طاقم إسعاف "نجمة داود الحمراء" في جهودهم لإنعاشها. ومع ذلك، فشلت المحاولات واضطر الأطباء إلى إعلان وفاتها.

فتحت الشرطة المحلية تحقيقا في ملابسات الحادث وخلصت النتائج الأولية إلى أن والدها نسي توصيلها إلى روضة الأطفال مع شقيقتها التي وصلت إلى مدرستها، وتوجه إلى العمل تاركا إياها في السيارة.

واتصلت معلمة الروضة بوالدة الطفلة لمعرفة سبب عدم حضور الطفلة إلى الحضانة، وقامت الأخيرة بالاتصال بزوجها، الذي أدرك أنها لا تزال في السيارة.

רויא חליל אבו עג'אג' היא הפעוטה בת השנתיים שמתה לאחר שנשכחה ברכב בכסייפה@Itsik_zuaretshttps://t.co/VDiefZKhxipic.twitter.com/AIXmXMjg02 — כאן חדשות (@kann_news) June 20, 2021

وبعد ذلك هرع الوالد بطفلته إلى عيادة طبية، التي أبلغت نجمة داوود الحمراء في الساعة 2:30 بعد الظهر. وتم الإعلان عن وفاتها بعد مرور ساعة.

وصلت درجات الحرارة في منطقة كسيفة الأحد الماضي إلى 28 درجة مئوية.

وتدل معلومات منظمة "بطيرم" لسلامة الأطفال، أن 35 طفلا في إسرائيل لقوا مصرعهم في السنوات من 2010 حتى 2020، بعد نسيانهم داخل سيارات من أصل 800 حالة مسجلة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل