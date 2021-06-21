محامي "فتاة التيك توك" في مصر: "مينفعش أضرب حد بالقلم وآخد إعدام"

علق حسين بقار، محامي الفتاة المصرية، حنين حسام، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، على قرار سجنها 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.

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وأشار حسين بقار إلى أنهم سيطالبون بإعادة الإجراءات لتخفيف الحكم، موضحا أن القاضي طالب بضرورة حضور حنين إلى المحكمة، وجاء ذلك بعد أن حكمت محكمة جنايات القاهرة على مودة الأدهم وحنين حسام، بتهمة "الاتجار بالبشر"، و"استغلال أطفال من أعمار أقل من 18 عاما، لتصوير مقاطع فيديو تخدش الحياء العام"، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاقبت المحكمة الهاربة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 200 ألف جنيه، أما مودة الأدهم عوقبت بالسجن 6 سنوات، وبمبلغ الغرامة ذاته.

ورأى بقار أن الحكم "أصدرته المحكمة ليكون رادعا لفئة معينة من الشعب"، حيث أنها "إذا أعطت المتهمتين البراءة كانت ستمنح الشعب، وبالتحديد البنات المراهقات الحرية في القيام بهذه الأفعال مجددا".

وأوضح دفاع حنين حسام أن "الغرض من حكم المحكمة، هو أن تحجم هذه الفئة من الفتيات من القيام بتلك الأفعال، والقول إن المجتمع لن يسمح لهن بالرقص على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس معنى أنهما حصلتا براءة في المحكمة الاقتصادية، أن تستمرا على هذه الأفعال"، لافتا إلى أنه "تحدث مع حنين بعد براءتها في المحكمة الاقتصادية، ونصحها بألا تظهر مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، وتقديم نفس المحتوى، لأنه مناف للعادات وطبيعة المجتمع، إلا أنها لم تصغ إلى النصيحة، وهو ما رأت نتيجته في الحكم بحبسها 10 سنوات، بغير الغرامة المالية".

وكشف المحامي أنه "بالرغم من دفاعه عن فتاة التيك توك، إلا أنه غير راض عن هذه الأفعال"، مؤكدا أنه "يرى أن الحكم رادع للفتيات من نفس عمرها، حتى لا يقوموا بتلك الأفعال التي يكرهها المجتمع".

كما اعتبر أن "العقوبة شديدة على ما أتت موكلته، وأنها لم تتاجر بالبشر كما كان موجها لها، وأضاف: "مينفعش أضرب حد بالقلم وآخد إعدام".

المصدر: "الوطن"