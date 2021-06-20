الأوقاف المصرية تصدر بيانا يخص صلاة عيد الأضحى

شدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة على ضرورة إقامة صلاة عيد الأضحى حصرا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

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وأضاف جمعة في البيان:"مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات".

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي.

المصدر: "اليوم السابع"