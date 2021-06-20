"أبيض أكثر من اللازم".. النجمة الأمريكية مايسي غراي تدعو إلى تغيير علم بلادها

دعت المغنية الأمريكية الشهيرة مايسي غراي إلى تغيير علم الولايات المتحدة باعتبار أنه أبيض "أكثر من اللازم" ولم يعد يرمز إلى الحرية ونبذ العنصرية.

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ويوم الخميس الماضي، كتبت النجمة الحائزة على جائزة غرامي مقالة رأي على موقع "ماركت ووتش"، ذكرت فيها إن المتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في يناير الماضي كانوا يرفعون علم الولايات المتحدة، معتبرة أنه كان بالنسبة إليهم بمثابة "بديل" للعلم الكونفدرالي (علم الولايات الجنوبية المعارضة لإلغاء العبودية خلال الحرب الأهلية الأمريكية في ستينيات القرن التاسع عشر).

ووصفت مايسي غراي العلم بأنه مثير للانقسام، لذلك الولايات المتحدة بحاجة إلى علم جديد ليحل محل المجد القديم، وزعمت أنه لم يعد يمثل الديمقراطية والحرية.

كما شككت غراي في رمزية الألوان على العلم الأمريكي الحالي وعدد النجوم فيه، مشيرة إلى أنه بعد 62 عاما من تصميمه، حان الوقت "لإعادة ضبط" العلم، وذلك بجعل الأشرطة فيه أقل بياضا، لأن اللون الأبيض يرمز إلى "النقاء والبراءة"، اللذين فقدتهما الولايات المتحدة. واقترحت المغنية أيضا إضافة نجمتين إلى النجوم الخمسين الحالية، لترمزا إلى واشنطن العاصمة وبورتو ريكو، مع إعطاء كل النجوم ألوانا مختلفة في إشارة إلى التنوع العرقي للبلاد.

وأثار اقتراح المغنية ردود أفعال غاضبة لدى الكثيرين، كتب أحدهم: "اللعنة، العلم أبيض للغاية الآن؟ ربما تحتاج مايسي غراي لقضاء بعض الوقت مع أفراد خدمتنا للحصول على منظور بسيط".

وكتب آخر: "ألغوا مايسي غراي وأي شخص آخر لديه مشكلة مع العلم الأمريكي".

من جهة أخرى، كان هناك العديد من الداعمين لفكرة غراي، فكتب أحد المستخدمين على موقع "تويتر": "من المفارقات، أولئك الذين ينددون بمايسي غراي هم نفس الأشخاص الذين يصفقون للمتمردين الذين ضربوا شرطة الكابيتول مع الأعلام الأمريكية".

المصدر: موقع "البوابة" الإخباري + RT