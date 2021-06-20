أين الثرى من الثريا؟.. فجر السعيد تدخل "معركة" بين ممثلتين مصريتين

نشرت الإعلامية فجر السعيد صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر "إنستغرام"، لترد برسالة نارية على تصريحات ريهام حجاج، والتي أطلقت مؤخرا من خلال برنامج "سهرة خاصة" على قناة النهار.

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وكتبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد معلقة من خلال صورة ياسمين عبد العزيز: "معلش.. لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الرأس أو تلف في خلايا المخ ممكن الهفة تخلينا نقارن بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والممثلة ريهام حجاج.. فتلك هي المصيبة ويا للهول بصوت يوسف وهبي ! أين الثرا من الثريا؟ ياسمين عبدالعزيز ممثلة من طراز نادري ولديها قبول عالي أما الأخت الثانية فممكن تكون زوجه وأم وإذا حبت تنوع تعرض أزياء وشكرا".

وفي نفس السياق نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورة مدون عليها عبارات تضمن رسائل غير مباشرة للفنانة المصرية ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي، عقب إذاعة حلقة برنامج "سهرة خاصة" والتي حلت ريهام حجاج ضيفة فيها على قناة النهار .

وتداولت شقيقة محمد حلاوة، منشورات الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تضمن رسائل غير مباشرة لريهام حجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وعبرت عن استيائها عما بدر من ياسمين عبد العزيز لوصفها ريهام حجاج وبوسي شلبي بوصف غير لائق من خلال رسائلها غير المباشرة لها على "فيسبوك".

ونشر رجل الأعمال محمد حلاوة زوج ريهام حجاج وطليق ياسمين عبد العزيز فيديو لشقيقته لمياء حلاوة تطالب فيه الأخيرة بالابتعاد عنهم والتوقف عن نشر مثل هذه الرسائل "غير اللائقة" عبر "فيسبوك، موضحة أنهم سعداء بحياتهم الجديدة والتي خرجت منها ياسمين عبد العزيز وطالبتها بضرورة التوقف عن ذلك حتى لا تفسد حياتها الجديدة هي الأخرى.

المصدر: إنستغرام+صدى البلد