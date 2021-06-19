رئيس الأوبرا المصرية يتعهد بعقاب "كبير وشديد" لمن يثبت تورطه بواقعة "تسميم قطة الأوبرا"

أكد رئيس دار الأوبرا المصرية، مجدي صابر، أنه ستتم معاقبة مسؤولي دار الأوبرا المصرية الذين تثبت إدانتهم في واقعة تسميم القطة، لافتا إلى فتح تحقيق موسع للوصول إلى الجناة .

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وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، قال مجدي صابر: "حزين بشدة على اللي حصل، لكن الناس بتزود حاجات كتير جدا، وبيقولوا قطط دار الأوبرا، رغم إن دار الأوبرا مليانة بالقطط، ومفيش إثبات إن حصل تسمم لقطة في دار الأوبرا المصرية"، مشيرا إلى أن "سيعاقب عقاب كبير من يثبت تورطه".

وأضاف: "بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي زعموا أننا قتلنا القطة وأولادها وهو ما لم يحدث، لأنّهم ما زالوا على قيد الحياة، وفي هذا النوع من الحوادث نتواصل فيه مع مديرية الطب البيطري التي تتعامل مع الأمر"، مشيرا إلى أن التحقيق سينتهي غدا".

وتعهد صابر بمحاسبة الجناة قائلا: "إذا ثبتت الواقعة سنحاسب المتورطين بعقاب شديد، ونحن نرفض هذه الطريقة في التعامل مع الحيوانات، والتحقيقات بدأت ظهر الأربعاء الماضي وستنتهي غدا".

تجدر الإشارة إلى أن واقعة "قطط الأوبرا" أثارت الرأي العام، وشهدت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مزاعم تسميم قطة داخل دار الأوبرا، وقتل صغارها نتيجة زيادة عدد القطط داخل الدار، وتوجيه المسؤولين بقتلها.

المصدر: "الوطن"