ألمانيا.. السجن 6 سنوات لرجل قتل شريكة حياته بسيف ساموراي بدافع الغيرة

قضت محكمة ألمانية بالسجن ستة أعوام لرجل يبلغ من العمر 37 عاما قتل شريكة حياته بسيف ساموراي خلال نوبة غضب بدافع الغيرة وهو مخمور.

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وكانت الضحية البالغة 42 عاما في حفل مع أحد معارفها، ولم تعد إلى منزلها إلا في اليوم التالي في مدينة هيرفورد في يناير الماضي.

وعندها اندلع شجار بينها وبين شريك حياتها، الذي طعنها في بطنها بالسيف الذي يبلغ طوله 75 سنتيمترا.

وكان الرجل تحت تأثير الكحول ورأت المحكمة أن الشريكين كانا مدمنين على الخمر.

واعتبرت المحكمة إفادات الرجل إقرارا بالجريمة، حيث قال إن هناك بعض الفجوات في ذاكرته.

ووجدت المحكمة أن المتهم لم يكن يملك سوى سيطرة محدودة على أفعاله وأمرت باحتجازه في مركز لإعادة التأهيل.

المصدر: "welt.de" الألمانية