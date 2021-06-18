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مصر.. النيابة العامة تكشف سبب استخراج مواطن أكفان الموتى

مجتمع

مصر.. النيابة العامة تكشف سبب استخراج مواطن أكفان الموتى
Reuters
مقابر
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قررت النيابة العامة في شبين الكوم بالمنوفية المصرية حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لفتحه القبور بمدينة شبين الكوم بحجة إخراج أعمال السحر.

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وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم من إلقاء القبض على المتهم لدى فتحه القبور بحجة إخراج أعمال السحر.

ونفت المصادر الأمنية أن يكون المتهم قد قام باستخراج أي من الجثث من داخل المقابر، أو رفات وعظام الموتى، أو استخدم الأكفان في أعمال السحر، وأكدت أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عار تماما من الصحة.

وقام المتهم باستخراج عدد من أكفان الموتى من المقابر في مدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، مما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي، الذين سارعوا بإبلاغ قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم.

المصدر: اليوم السابع

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