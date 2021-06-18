مصر.. متسابق "فويس كيدز" يدلي باعترافاته بعد تهشيم عظام حارس مرمى الأهلي

اعترف متسابق برنامج "فويس كيدز" السابق معاذ عيسى، المتهم بتهشيم عظام رأس صبي يبلغ من العمر 15 عاما ويلعب في مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي.

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ونسبت النيابة للمتهم الشاب تهمة الشروع في القتل وقررت إيداعه مؤسسة الأحداث، بعد أن أكدت تحريات المباحث أن المتهم نفذ الجريمة في أقل من 60 ثانية خلال مشاجرة عندما اعتدى على المجني عليه بشكل مفاجئ بمفتاح السيارة.

وقام المتهم بتوجيه ضربة قوية كادت أن تودي بحياة الصبي شريف حسن بعد أن تهشمت عظام رأسه بضربة مفتاح وجهها إليه صديقه معاذ عيسى، بالقرب من منزليهما في حلوان ليسقط المجني عليه غارقا في دمائه وفاقدا للوعي من جراء قوة الضربة التي أرقدته داخل غرفة الرعاية المركزة في المعادي العسكري وأجرت له عميلة جراحية كبرى.

وقضى المجني عليه 10 أيام داخل غرفة الرعاية حتى استقرت حالته الصحية بعد أن نجح الأطباء في نزع مفتاح السيارة الذي هشم رأس الصبي بشكل مرعب، وبينت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة أن الصبي المتهم تعمد إيذاء زميله خلال مشادة كلامية جمعتهما ثم تطور الأمر إلى إسراع المتهم في الإمساك بمفتاح السيارة وضرب زميله في رأسه لتنتهي مشاجرتهما بجريمة الشروع في القتل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية