مصر.. مجلس الدولة يصدر قرارا مؤقتا في دعوى منع محمد رمضان من التمثيل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تأجيل الدعوى المقامة المطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة إلى يوم 25 يوليو.

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وقال المحامي، في دعواه المقامة ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان إن "النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارًا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له".

وطالب بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

المصدر: الوطن