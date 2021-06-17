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مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث زفاف المنيا إلى 8 وفيات (صور)

مجتمع

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث زفاف المنيا إلى 8 وفيات (صور)
Reuters
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اصطدام 3 سيارات وميكروباص بشاحنة نصف نقل على الطريق الدائري قرب جسر أبو شناف بمدخل مدينة المنيا الغربي المصرية إلى 8 وفيات، فيما أصيب 25 شخصا في الحادث.

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وذكر الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وثلاث سيارات ملاكي بسيارة نصف نقل أثناء حفل زفاف على الطريق الدائري أمام قرية صفط الشرقية بمركز المنيا.

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث زفاف المنيا إلى 8 وفيات (صور)
RT

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين، منهم 11 شخصا تماثلوا للشفاء، و12 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج بمستشفى المنيا العام.

كما تم نقل شخصين من المصابين لمستشفى المنيا الجامعي، حيث تنوعت الإصابات ما بين جروح وكسور وكدمات.

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث زفاف المنيا إلى 8 وفيات (صور)
RT

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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