مصر.. محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة بطريقة فيديو الحجز على أمواله (فيديو)

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن طرح أغنية جديدة له عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث نشر فيديو عبر فيسبوك يتحدث فيه عن الأغنية.

إقرأ المزيد

وقال رمضان": "صباح الخير، صحيت من النوم انهارده فتحت الواتس أب، لقيت محمد سامي بعتلي كليب ثابت بعد ما اتلون، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب أمتى، قولتله والله أنا ويوتيوبي، وإنستجرامي وفيسبوكي، ولحم كتافي ملك جمهوري، الوقت اللي جمهوري عايزني أنزل فيه الكليب هنزله".

وأضاف :"محمد سامي قالي أنا شايف إن يوم الجمعة أنسب ميعاد، علشان الناس هتبقى في إجازات وهيتشاف كويس، قولتله والله الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة تسعد الناس بينزلوها على طول ما بيستنوش، فا أدخلوا على قناتي على يوتيوب هتلاقوا كليب ثابت، مستورة".

المصدر: RT