مصر.. سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتسلم هدية السيسي "القيمة"

تتسلم الامرأة المصرية، سيدة ميزار عبد الله، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصةـ، اليوم الأربعاء، شقة سكنية، كهدية من الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

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وفي التفاصيل، من المقرر أن توقع سيدة ميزار عبد الله على عقد ملكية الشقة واستلامها في ديوان عام محافظة شمال سيناء، بحضور المحافظ، اللواء عبد الفضيل شوشة، ووكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، المهندس محمد رضوان.

من جانبه، أوضح محمد رضوان أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لحصول سيدة ميزار المستفيدة على الشقة التي أهداها لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه تم تحرير العقد وتجهيزه للتوقيع وتسليمها للشقة اليوم في ديوان عام المحافظة، وأن اللواء عبد الفضيل شوشة سيسلمها مفتاح شقتها الجديدة، وهي مكونة من 3 غرف، على مساحة 90 مترا، في الطابق أول بعمارات الإسكان الاجتماعي في حي العبور بالعريش.

هذا وأشار وكيل وزارة الإسكان إلى أن فريقا من المهندسين بمديرية إسكان شمال سيناء قام بمراجعة موقف الشقة، واستكمال كافة المرافق الخاصة بتوصيل الكهرباء وتركيب العداد وتوصيل المياه والصرف الصحي وأعمال الدهانات اللازمة.

وحول هذه الهدية الخاصة من الرئيس السيسي، وعن حيثياتها، تجدر الإشارة إلى أنه أثناء احتفال شعبي نظمه أهالي شمال سيناء لإحياء زفاف سيدة ميزار، التي تعاني فقد البصر من بين 4 شقيقات يعانين بدورهن فقد البصر، على عريسها أيمن رمضان، طالب الأهالي بتوفير آخر ما تبقى من احتياجات العروس وهى شقة، حيث أنه بعد نشر صحيفة "اليوم السابع" هذه المطالب، استجاب الرئيس السيسي لها، وكلف جهات الاختصاص بتلبية هذا الطلب.

وأعربت سيدة ميزار عبد الله علي، "عروس شمال سيناء"، وزوجها أيمن رمضان سعيد، من ذوى القدرات الخاصة، الشكر للرئيس السيسي لسرعة الاستجابة لطلبها بتوفير مسكن مناسب لهما.

المصدر: "اليوم السابع"