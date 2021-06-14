مصر.. جدل واسع بعد انتشار صورة محادثة بين الجزائرية ياسمين نيار ومحمد السبكي

تسببت صورة محادثة بين الجزائرية ياسمين نيار والمنتج المصري محمد السبكي، جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

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وتصدر اسم المطربة الجزائرية ياسمين نيار، تريند موقع "غوغل"، وذلك بعدما أثيرت أزمة جديدة بينها وطليقها المنتج محمد السبكي، بعد أن كشفت مؤخرا عن محاولاتها الابتعاد عنه منذ فترة انفصالهما.

وعن سؤاله حول استمرار زواجها من المنتج محمد السبكي أم لا؟، نشرت نيار جزءا من محادثة لها مع طليقها وهو يستعطفها للعودة مرة أخرى، وأرفقت بها تعليقا قائلة: "أنت فعلا كنت متزوجة السبكي؟، ده سؤال من متابع إمبارح ودا ردي عليه، صباح الخير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج طلاق الحمد لله، طلعت منه بأقل الخساير، ولح الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة".

وخلال ردودها على متابعيها قالت ياسمين نيار: "عزة نفسي ما تسمحلي أرجع مع شخص ظلمني ولو كنت أموت عليه ما أرجع، أنا كنت بإيده وهو خسرني، كان مفكرني كل النسوان اللي عرفهم، خسارة في رجال ما تحس بقيمة الإنسانة اللي معه إلا بعد ما تبعد عنه، والعكس صحيح بنات يحسو بقيمة الرجل بعد الفراق".

المصدر: الوطن