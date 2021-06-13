وسائل إعلام: إيطالي قتل طفلين وجدهما في ضواحي روما وانتحر

قتل مواطن إيطالي ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، رميا بالرصاص في مدينة أرديا بضواحي العاصمة روما قبل أن ينتحر، حسبما أوردت قناة Tgcom24 التلفزيونية الإيطالية، اليوم الأحد.

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وعلم سابقا اليوم أن رجلا يبلغ 35 عاما من عمره أطلق النار فجأة في أحد شوارع أرديا، ما أسفر عن مقتل رجل مسن وإصابة حفيديه، وهما طفلان في الثالثة والثامنة من عمريهما، بجروح خطيرة. وتم نقل الطفلين على متن مروحية إلى المستشفى، حيث توفيا متأثرين بجراحهما، رغم جهود الأطباء لإنقاذهما.

ولاذ مطلق النار بالفرار من مكان الأحداث واختبأ في بيته، حيث اكتشفه الشرطيون. وبعد أن رفض الخوض في مفاوضات معهم اضطر رجال الأمن إلى اقتحام البيت، حيث عثروا على جثته، فتبين أنه انتحر.

وأكد جيران الرجل أنه كان يعاني من اختلال نفسي.

المصدر: "نوفوستي"