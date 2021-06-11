كيت دوقة كمبردج متلهفة لرؤية مولودة هاري وميغان الجديدة

قالت كيت ميدلتون، دوقة كمبردج اليوم الجمعة، إنها متلهفة لرؤية ليليبت، وليدة ابنة الأمير هاري شقيق زوجها وليام وزوجته ميغان.

إقرأ المزيد

وأضافت كيت للصحفيين خلال زيارة مدرسة مع السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، خلال قمة مجموعة السبع الكبرى: "أتمنى لها كل الخير، أنا متلهفة للقائها لأننا لم نرها بعد لذا آمل أن يحدث هذا قريبا".

واستلهم هاري اسم ابنته ليليبت (ليلي) ديانا ماونتباتن-وندسور، من اسمي جدته الملكة إليزابيث ووالدته الأميرة الراحلة ديانا.

وولدت ليليبت قبل أسبوع في مستشفى سانتا باربرا كوتدج في كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وجاء مولدها بعد عام ونصف العام تقريبا من إعلان والديها عزمهما التخلي عن واجباتهما الملكية، مما أحدث أزمة في العائلة المالكة.

المصدر: رويترز