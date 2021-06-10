مصر.. طبيب يتحدث عن طريقة تجنب الإصابة بالفطر الأسود

تحدث استشاري المناعة في مصر مجدي بدران، عن طرق الوقاية من الفطر الأسود، بعد الذعر الكبير الذي أصاب العديد من الأشخاص خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، إن هناك عدد من العادات السيئة التي يؤدي تكرارها إلى الإصابة بالفطر الأسود، أبرزها المخدرات والتدخين، حيث يجب الابتعاد عنهم قدر الإمكان.

وأوضح أن يجب عدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، وضرورة تجنب تناول الكورتيزون دون استشارة طبية، والحرص على النوم جيدا بمعدل 8 ساعات، وضرورة ممارسة الرياضة بشكل دائم ومستمر، والحرص على التغذية الجيدة المتوازنة في الكم والنوع، وتجنب استنشاق الأبواغ الفطرية لأن الفطريات المسببة لداء الغشاء المخاطي منتشرة في البيئة، ولا يوجد لقاح للوقاية من فطر الغشاء المخاطي، وتجنب الأماكن التي بها الكثير من الغبار مثل مواقع البناء أو الحفر والقمامة.

وأشار إلى أنه يجب تجنب الاتصال المباشر بالمباني المتضررة بالمياه ومياه الفيضانات بعد الأعاصير والكوارث الطبيعية، والتي تتميز ببيئة رطبة أو عفنة، كما أنه يجب تجنب الأنشطة التي تنطوي على ملامسة قريبة للتربة أو الغبار، مثل أعمال الهدم والبناء، وضرورة ارتداء الأحذية والسراويل الطويلة وقميص بأكمام طويلة عند القيام بأنشطة خارجية مثل البستنة أو العمل في الفناء أو زيارة المناطق المشجرة، وارتداء قفازات عند التعامل مع مواد مثل التربة أو الطحالب أو السماد الطبيعي، ولتقليل فرص الإصابة بعدوى الجلد، يجب تنظيف إصابات الجلد جيدا بالماء والصابون.

المصدر: الوطن