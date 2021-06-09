الممثلة التونسية دلندة عبدو مطالبة قبل خروجها من المستشفى بدفع التكاليف رغم تكفل الرئاسة بعلاجها

ذكر موقع قناة "نسمة" التلفزيونية التونسية، أن الممثلة دلندة عبدو منعت من مغادرة مستشفى عسكري بعد أن تلقت العلاج هناك إلا بعد دفع التكاليف.

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وأفيد في هذا الشأن بأن قريبة للفنانة التونسية وهي عائشة عبدو، ابنة شقيقتها صرحت يوم الثلاثاء بأن ''خالتها في حالة صحية صعبة وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لكن الأطباء أكدوا أن العملية الجراحية ستكون خطيرة على صحتها بسبب تقدمها في السن".

وأوضحت السيدة في حديث تلفزيوني أن رئاسة الجمهورية التونسية "كانت قد تدخلت، بطلب من العائلة، لفائدة دلندة عبدو وتولت تأمين نقلتها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة"، مشيرة إلى أن الفنانة "بعد تقديم العلاج اللازم لها في المستشفى وتشخيص حالتها الصحية ومرضها، طالبت إدارة المستشفى العسكري عائلتها بخلاص الفاتورة رغم تأكيد رئاسة الدولة تكفلها بكل مصاريف العلاج بالمستشفى المذكور".

وصرحت عائشة عبدو بأن "إدارة المستشفى العسكري قامت بحجز دفتر علاج خالتها إلى حين تسديد تكاليف العلاج والإقامة".

ووجهت المتحدثة نداء استغاثة إلى رئاسة الجمهورية التونسية ووزارة الثقافة "مطالبة بتخصيص طبيب مختص لمباشرة الحالة الصحية للممثلة القديرة دلندة عبدو وعلاجها في منزلها دون الاضطرار إلى نقلها إلى المستشفى".

المصدر: nessma.tv