بريطانيا.. ضبط شخص ارتكب 2000 واقعة ابتزاز جنسي حول العالم عبر الإنترنت

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا NCA أن شخصا يدعى عبد الإله اعترف بابتزاز واستغلال قرابة 2000 ضحية على مستوى العالم عبر الإنترنت.

واعترف المتهم البالغ من العمر 26 عاما بما يعتقد أنها واحدة من أكبر الجرائم الإلكترونية، التي يرتكبها شخص واحد.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فقد أقر المتهم أمام محكمة برمنغهام الشهر الماضي بارتكاب 158 تهمة.

وذكرت الوكالة أن مخالفات المتهم تضمنت ابتزاز الضحايا بإرسال مقاطع فيديو وصور مهينة لأنفسهم وأطفالهم وأشقائهم، ليقوم بعد ذلك ببيعها عبر الإنترنت.

وتظاهر عبد الإله بأنه رجل أعمال أو سمسار في مواقع الإنترنت، ليتمكن من خداع الضحايا، ويطلب منهم إرسال صورهم وهم عراة أو بأجزاء من الملابس.

واستهدف عبد الإله والذي كان يعمل سابقا في برمنغهام بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وعدهم بآلاف الجنيهات مقابل إرسال صورهم، وكان يرسل المتهم لهم "لقطات شاشة مزيفة" لأموال ليقنع الضحايا بإرسال صورهم.

وأشار المحققون إلى أن العديد من الضحايا كانوا خائفين جدا، لدرجة أنهم شعروا أنه ليس أمامهم خيار سوى الامتثال لأوامره، إلا أن الكثيرون منهم بدأوا يفكرون بالانتحار.

وقال رئيس عمليات التحقيق في الاعتداء الجنسي على الأطفال توني كوك: "شعر فريق التحقيق بالرعب من فساد، السادي عبد الإله".

وحقق المتهم أكثر من 25000 إسترليني من خلال بيع صور الضحايا من خلال حساب "تليغرام" مشفر.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية