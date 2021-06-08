مدونة لبنانية: الجمال الداخلي مهم لكن الناس يحبون المظهر الخارجي الجميل

حلّت اليوتيوبر اللبنانية باميلا قويق ضيفة على برنامج ناس أونلاين للحديث عما تقدمه من محتوى يهم المرأة العربية ويخصص مساحة لنمط حياتها، بالإضافة إلى كيفية الاهتمام بالأطفال.

المدونة قالت إنها أفردت مساحة على وسائل التواصل لإبراز قدرة المرأة العربية على الاهتمام بنفسها وأناقتها ولياقتها إضافة إلى أنها يمكن أن تكون أما مثالية تهتم بأطفالها.

وحول الانتقادات التي من الممكن أن تتعرض لها لأن طفلتها تشارك في المحتوى، تحدثت باميلا أن ذلك يكون برغبة وطلب ابنتها ولا يمكن أن تفعل ذلك دون رغبة ابنتها في المشاركة في الفيديوهات المقدمة، وهذا الشيء ساعدها على تقوية شخصية طفلتها وبناء نوع من الثقة لديها حسب قولها.

باميلا أضافت أن الجمال الداخلي مطلوب للوصول إلى قلب المتابعين، لكن الجمال الخارجي مطلوب أيضا لأن المعايير هذه تحددها الشبكات الاجتماعية في الأونة الأخيرة، ولأن "الناس يحبون الشكل الخارجي أيضا".