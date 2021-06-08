مصر.. مواطن يتهم محمد رمضان بالنصب عليه والأخير ينهي الأزمة

قال مواطن مصري يدعى أسامة محمد في فيديو أثار جدلا واسعا، إن الفنان محمد رمضان نصب عليه في تكلفة دهان فيلته بمارينا.

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وأوضح المدعي أن الفنان تواصل معه مساء أمس، وأرسل له محاسبه الخاص في الساعة السابعة صباحا، ومعه مبلغ 16 ألف جنيه، مستحقاته بالكامل.

وأكد أن صديق الفنان الذي كان مكلفا بمحاسبته على عمله نصب عليه، واستولى على أموال الدهان، وأبلغ الفنان بأنه سلم له، وللعاملين مستحقاتهم بالكامل، وهو ما لم يحدث.

وأوضح أنه سيخرج لوسائل الإعلام لرد اعتبار الفنان، وإعلان أنه كان هناك سوء تفاهم كبير.

وقال: "الفنان منامشي لحد ما رجع لي فلوس كاملة.. الله يبارك له".

وخرج النقاش في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الفنان، بأنه مديون له بمبلغ 16 ألف جنيه، تكلفة دهان فيلا له في مارينا 7، مؤكدًا أنه وبعض العاملين معه، لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

وتداول المقطع المصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد الموقع هاشتاغ "نمبر وان أزمات" نسبة للقب الفنان نمبر وان.

المصدر: الوطتن