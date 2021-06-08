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تمساح يهاجم سائحتين بريطانيتين في المكسيك

مجتمع

تمساح يهاجم سائحتين بريطانيتين في المكسيك
الصورة من صحيفة "الغارديان"
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أنقذت فتاة بريطانية شقيقتها التوأم من تمساح أثناء رحلة سياحية كانتا تقومان بها في المكسيك.

وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن ميليسا وجورجيا لوري وهما تؤأمان (28 عاما) من بيركشاير، كانتا تسبحان في البحيرة على بعد حوالي 10 أميال من بويرتو إسكونديدو أواكساكا على الساحل الجنوبي الشرقي للمكسيك عندما تعرضت ميليسا للهجوم.

وأنقذت شقيقتها حياتها، بعد أن وجدتها وهي تطفو على الماء وقاومت التمساح وأعادت شقيقتها إلى القارب.

ونقلت الشقيقتان إلى المستشفى، حيث أصيبت جورجيا بجروح في يديها وأدخلت ميليسا الغيبوبة لمنع جروحها من الالتهاب.

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