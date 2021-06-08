مصر.. محمد رمضان ينشر فيديو جديدا بعد أزمة الحجز على أمواله

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو يمهد فيه لطرح أغنيته الجديدة قريبا، والتي تحمل اسم "ثابت"، وسيتم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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ويأتي إعلان محمد رمضان عن أغنيته الجديدة بعد أيام من إعلانه التحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث أكدت المصادر أن الأمر متعلق بقضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان محمد رمضان، قد أعلن الأيام الماضية، أن الدولة قد تحفظت على أمواله التي وضعها في أحد البنوك، واتضح أن ذلك بسبب أزمته الأخيرة مع الطيار المتوفي أشرف أبو اليسر التي حكمت المحكمة بتعويضه بـ 6 ملايين جنيه.

المصدر: RT