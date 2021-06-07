عرض ثوب زفاف الأميرة ديانا في لندن

يعرض ثوب زفاف الأميرة الراحلة ديانا الذي ارتدته عام 1981 في معرض جديد مقام في منزلها السابق بلندن، ضمن مجموعة من أثواب ارتدتها نساء من العائلة البريطانية المالكة.

ويسلط المعرض الضوء على أعمال المصممين وزبائنهم من العائلة المالكة ويعرض ملابس صممت من أجل الملكة إليزابيث الأم، والدة ملكة بريطانيا الحالية إليزابيث، والأميرتين مارغريت وديانا فضلا عن تصاميم وقصاصات من الأقمشة وصور من مجموعة الأثواب الملكية الاحتفالية.

Reuters

ومن أكثر الأثواب لفتا للانتباه ثوب زفاف الأميرة ديانا الطويل المصنوع من قماش التفتا والدانتيل بكمين منتفخين وذيل يزيد طوله على سبعة أمتار. والثوب الذي صممه ديفيد وإليزابيث إيمانويل مستعار من ابني ديانا، الأميرين وليام وهاري.

وهناك أيضا تصميم أولي نادر من أجل الثوب الذي ارتدته الملكة الأم في مراسم تتويج الملك جورج السادس عام 1937.

وقال ماثيو ستوري القائم على المعرض إن أحد المعروضات المفضلة لديه ثوب باللونين الأزرق والذهبي يعود طرازه إلى القرن الثامن عشر وهو لمصمم العروض المسرحية أوليفر ميسيل الذي صممه من أجل الأميرة مارجريت.

وأضاف "ارتدته في حفل تنكري في مانشن هاوس عام 1964 دعما للجمعية الخيرية المفضلة لديها، القديس جون للإسعاف".

فتح المعرض أبوابه الأسبوع الماضي ويستمر حتى يناير وهو مقام في قصر كينسنغتون حيث عاشت ديانا حتى وفاتها في حادث سير في باريس عام 1997.

المصدر: "رويترز"