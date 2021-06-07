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دنيا سمير غانم تعلق لأول مرة منذ وفاة والدها (صورة)

مجتمع

دنيا سمير غانم تعلق لأول مرة منذ وفاة والدها (صورة)
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علقت الفنانة دنيا سمير غانم، لأول مرة منذ وفاة والدها كاشفة عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

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وذكرت أن والدتها ما زالت في العناية المركزة ولا تعرف نبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام".

وقالت دنيا سمير غانم، "والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا علي فراقه ويشفي مامي يا رب".

جاء ذلك بعد ساعات من نفي نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، صحة الأنباء التي روجت لخروج عبد العزيز من المستشفى، مؤكدة أن ما نشر غير صحيح، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

المصدر: RT

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