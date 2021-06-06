عقيلة أردوغان تفتتح معرضا في اسطنبول لمنتجات إعادة التدوير

شاركت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، اليوم الأحد، في افتتاح معرض للمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها من النفايات في مدينة اسطنبول.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن بلدية باي أوغلو في إسطنبول نظمت المعرض ضمن فعاليات "صفر نفايات" بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو سنويا.

ويتضمن المعرض قصة جمع وإعادة تدوير النفايات، حيث اطلعت أردوغان على مراحلها من المعنيين في المعرض

وزارت منصات إعادة التدوير في ميدان "شيش خانة" بالمنطقة، وتلقت إحاطة من رئيس بلدية باي أوغلو، حول أعمال البلدية في إعادة تدوير النفايات.

وقدمت أردوغان شهادة "صفر نفايات" إلى رئيس البلدية بعدما استوفت بلديته جميع المبادئ التي حددتها وزارة البيئة والتطوير العمراني في إطار أعمال إعادة التدوير.

وتعمل بلدية باي أوغلو، في مشروع "صفر نفايات" الذي تنفذه وزارة البيئة والتطوير العمراني تحت رعاية عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان.

المصدر: الأناضول