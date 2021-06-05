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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 فصا من الألماس (صور)

مجتمع

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 فصا من الألماس (صور)
Reuters
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أحبطت جمارك مطار القاهرة محاولة لتهريب 41 فصا من الألماس، أخفاها راكب قادم من الإمارات بين ملابسه الشخصية ولفها حول جسده.

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وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي اشتبه رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة ولوحظ وجود ملابس بكميات متماثلة.

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 فصا من الألماس (صور)

وأثناء التفتيش لوحظ ارتباك الراكب فكلف مأمور الجمرك ومدير الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 41 ظرفا صغيرة بكل منها فص من الألماس بالخريطة والجرانتي الخاص به مخبأة داخل جيوب الملابس التي يرتديها الراكب.

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 فصا من الألماس (صور)

المصدر: صدى البلد

 

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