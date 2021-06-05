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السعودية.. وفاة شخص دهسا بعد اقتحامه مسار قطار الحرمين

مجتمع

السعودية.. وفاة شخص دهسا بعد اقتحامه مسار قطار الحرمين
Reuters
"خط الحرمين"
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أعلنت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات SSTPC (مشغل قطار الحرمين السريع) أنه وقع حادث اصطدام لشخص كان موجودا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، حيث أدى لوفاته.

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وقالت الشركة إن، الحادثة حصلت صباح اليوم السبت حيث كان الشخص موجودا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي على بعد أربعة كيلومترات من محطة مكة المكرمة.

وقد باشرت الجهات المختصة الحادثة في حينها.

وأعربت الشركة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع هذه الحادثة، مؤكدة للجميع "أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي وخطورة الاقتراب منه، لضمان سلامة الجميع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".

المصدر: "عكاظ"

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