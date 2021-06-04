الانتقادات تجبر شركة "لويس فيتون" للأزياء على سحب وشاح الكوفية الفلسطينية من معروضاتها

سحبت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة "لويس فيتون" وشاحا من رفوفها الافتراضية بعد اتهامات بـ"الاستيلاء الثقافي" على الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن الدار سحبت الوشاح البالغ سعره 705 دولارات بعد رد فعل غاضب ضد تصميمه المستوحى من الكوفية الفلسطينية.

وكانت الشركة قد وصفت الوشاح بأنه مستوحى من الكوفية وعليه توقيعات الدار، ومصنوع عبر "تقنية نسج الجاكار المستخدمة لإنشاء أنماط مونوغرام معقدة على قاعدة من القطن والصوف والحرير".

وأشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن الكوفية تحظى بشعبية في العالم العربي، وينظر إليها في بعض الأوساط على أنها رمز للقومية الفلسطينية.

ونقل تقرير الشبكة أن مدونة الموضة دايت برادا انتقدت الوشاح وتوقيت إصدراه الذي يتزامن مع المواجهات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطنيين التي خلفت مئات القتلى.

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن "التوقيت سيئ، إذ قتلت عائلات بأكملها، وقتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف في أعمال عنف في غزة".

وأضاف أن "الاستيلاء على الكوفية أمر سيئ للغاية خلال هذا التوقيت في محاولة لكسب المال".

المصدر: وكالات