 
مباشر

مصر.. إحباط تهريب عصابة نسائية 21 كغ من الحشيش

مجتمع

مصر.. إحباط تهريب عصابة نسائية 21 كغ من الحشيش
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjyk

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر محاولة عصابة نسائية لتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر محور قناة السويس، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمات.

إقرأ المزيد
لبنان.. إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات إلى الإسكندرية
لبنان.. إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات إلى الإسكندرية

ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى السيدات بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل سيارتها، حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية .

وتم ضبط المتهمة المذكورة، وبصحبتها سيدتان إحداهما لها معلومات جنائية.

وبتفتيش السيارة عثر على جوهر الحشيش المخدر، بوزن حوالي 21 كيلوغراما و600 غرام تقريبا مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا