مصر.. إحباط تهريب عصابة نسائية 21 كغ من الحشيش

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر محاولة عصابة نسائية لتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر محور قناة السويس، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمات.

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ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى السيدات بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل سيارتها، حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية .

وتم ضبط المتهمة المذكورة، وبصحبتها سيدتان إحداهما لها معلومات جنائية.

وبتفتيش السيارة عثر على جوهر الحشيش المخدر، بوزن حوالي 21 كيلوغراما و600 غرام تقريبا مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"