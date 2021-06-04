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وصول لوحة أثرية إلى متحف الإسماعيلية بعد العثور عليها في أرض مواطن مصري (صور)

مجتمع

وصول لوحة أثرية إلى متحف الإسماعيلية بعد العثور عليها في أرض مواطن مصري (صور)
Reuters
أرشيف، مصر
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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفي وزيري وصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس، إلى متحف الآثار بالإسماعيلية.

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وأوضح وزيري أن هذه اللوحة تم العثور عليها في أرض أحد المواطنين بالإسماعيلية، قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر في أرضه عثر عليها خلال تمهيد الأرض واستصلاحها.

وأضاف وزيري أنه تأكدت أثرية اللوحة التي يبلغ طولها 230 سم وعرضها 103 سم وسمكها 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح وحفر عليها "خرطوش للمك واح- ايب- رع خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطرا من الكتابة الهيروغليفية".

وصول لوحة أثرية إلى متحف الإسماعيلية بعد العثور عليها في أرض مواطن مصري (صور)
RT

وأوضح أنها إحدى اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.

وصول لوحة أثرية إلى متحف الإسماعيلية بعد العثور عليها في أرض مواطن مصري (صور)
RT

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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