مطرب مصري يرد بعد الهجوم عليه بسبب جمال وعلاء مبارك (صورة)

رد مطرب المهرجانات المصري عمر كمال على الهجوم الذي تعرض له بعد نشر صورته مع جمال وعلاء نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في حفل زفاف ابنة عصام الحضري.

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ونشر عمر كمال رده مصحوبا بصورة مع علاء وجمال والحضري، والتي تضمنت تعليقا من أحد مستخدمي "فيسبوك"، والذي سخر من المطرب المصري، بسبب تواجده بصحبة نجلي الرئيس الراحل وحارس المرمى عصام الحضري.

وكتب المستخدم: "أدي حال الدنيا العجيب، عمر كمال مطرب المهرجانات هوب بقي مع ولاد رئيس سابق في مكان واحد وصورة واحدة".

ومن جانبه علق عمر كمال، قائلا: "أنا عاوزك انت كمان تتعب وتشقى زى عمر كمال كده عشان توصل وتتصور وتشتغل فى أماكن فيها شخصيات كنت بتحلم تشوفهم وتتصور معاهم فى يوم من الأيام".

المصدر: RT