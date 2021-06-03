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تطورات في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز لم تشهدها منذ إصابتها بفيروس كورونا

مجتمع

تطورات في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز لم تشهدها منذ إصابتها بفيروس كورونا
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قال مصدر طبي في المستشفى الذي ترقد فيه الفنانة دلال عبد العزيز، إن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية.

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وأضاف المصدر لموقع صحيفة "الوطن" المصرية، أن الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء.

يأتي ذلك عقب مكوث الفنانة في المستشفى لفترة تزيد عن شهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما، على إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم، بناء على نصيحة طبية، حتى لا تسوء حالتها.

ولم تعلم الفنانة دلال عبد العزيز خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتي الوقت الحالي، حيث تكتمت أسرتها بشكل كبير الخبر منعاً لتدهور حالتها الصحية، والحفاظ على حالتها النفسية، وهو ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان الأمر أن الأسرة تعاني بسبب إخفاء معالم الحزن، ومحاولة إبراز الإيجابيات فقط.

المصدر: الوطن

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