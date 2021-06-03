مصر.. أزمة كبيرة بعد نشر فنانة مشهورة صورتها بالمايوه (صورة)

شهد الوسط الفني في مصر أزمة بعدما قامت الفنانة منة فضالي بنشر صورتها بالمايوه في حمام السباحة وأثارت جدلا واسعا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

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كما نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت في الصورة مرتدية مايوها باللون الأسود، وتجلس أمام حمام السباحة مرتدية نظارة، وشعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة، قائلة: احمل اجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية.

ووجهت منة فضالى بهجوم شرس من قبل متابعيها على الصورة حيث عبر البعض عن استيائهم حيث تجاوز البعض فى ردوده وتعليقاته على الصورة وهو ما أغضب منة فضالى.

وأعلنت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أنها ستتوجه ببلاغات صد كل من عبر بشكل مهين على صورتها لمباحث الإنترنت، معبرة عن استيائها من الهجوم على الفنانين بانتقادات غير لائقة.

وأوضحت منة فضالي أنها ستتابع تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، وستتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المسيئين لها، بعد أن كانت تكتفي بحظرهم من حساباتها.

المصدر: صدى البلد