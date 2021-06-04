استطلاع رأي: غالبية الروس موافقون على إقرار نظام ضريبي تصاعدي في البلاد

أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام (فسيوم) يوم 3 يونيو استطلاع رأي الروس بشأن الضرائب التي تفرضها الدولة الروسية عليهم.

وأظهر استطلاع الرأي أن الأغلبية الساحقة من الروس (83%) يوافقون على إقرار النظام الضريبي التصاعدي في روسيا.

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جدير بالذكر أن الروس مهما كانوا أثرياء أو فقراء يدفعون ضريبة شهرية من مداخيلهم الرسمية تقدر بـ13%. أما النظام الضريبي التصاعدي الذي يطبق في بلدان العالم الكثيرة فيقضي بزيادة ضرائب المواطنين بقدر ما تزداد مداخيلهم. أما الفقراء فإنهم يدفعون قدرا محدودا من الضرائب.

كما أظهر استطلاع الرأي أن غالبية الروس (54%) موافقون على دفع الضرائب العالية كي يستطع الفقراء تلقي دعم مالي أكبر من الدولة. والمقصود بالأمر هو زيادة عدد الخدمات المجانية، بما في ذلك في مجال التعليم والطب والأمن.

فيما قال 28% من المشاركين في استطلاع الرأي إن قيمة الضرائب يجب أن تكون قليلة.

ووافق 45% من المواطنين على دفع الضرائب الأكثر بشرط أن تقدم الدولة لهم خدمات عالية الجودة.

بينما قال 33% إنهم يفضلون دفع ضرائب أقل على الرغم من انخفاض جودة الخدمات الحكومية.

ووافق 26% من المشاركين في استطلاع الرأي على دفع ضرائب أكبر بشرط مشاركتهم في توزيع الأموال الناجمة عنها. فيما يعتبر ثلث المواطنين أن الضرائب المعمول بها في روسيا مفرطة. ووصف 50% عبء الضرائب بأنه كاف وقال 1% منهم إنه غير كاف.

المصدر: كومسوموبسكايا برافدا