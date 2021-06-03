عارضة أزياء روسية تقاضي رجل أعمال أمريكيا بتهمة الاغتصاب

رفعت عارضة الأزياء الروسية، غوزيل غانييفا، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار Apollo Global Management ليون بلاك.

أفادت بذلك صحيفة The Financial Times الأمريكية.

Российская модель подала в суд на американского финансиста за изнасилования



Гузель Ганиева утверждает, что бизнесмен "издевался" над ней "в течение нескольких лет" https://t.co/fsTf5ph7BD — @kpru (@kpru) June 2, 2021

وأشارت إلى أنهما التقيا لأول مرة عام 2008 في نيويورك. ودعا بلاك، غانييفا أولا لتناول العشاء، ثم أحضرها إلى شقة لا يوجد بها سوى فراش واحد، وأجبرها على "ممارسة جنسية سادية".

وحسب، غانييفا، فإن رجل الأعمال "تحرش بها جنسيا وسخر منها" لبضعة أعوام ".

وتجرأت الفتاة لأول مرة على الحديث عمّا حدث عام 2021 فقط. غير أن رجل الأعمال وصف كل الاتهامات بأنها افتراءات، وأضاف أن عارضة الأزياء ابتزت منه أموالا .

وقال بلاك:" لقد دفعتُ مبالغ نقدية كبيرة، خوفا من التهديدات بالكشف عن معلومات حول علاقتنا ومن أجل إنقاذ عائلتي من الإذلال العلني".

مع ذلك فإن غانييفا قالت إن الأموال التي تلقتها من "مغتصبها" هي مجرد عرضه الطوعي بإقراضها 480 ألف دولار للدراسة في جامعة هارفارد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا