مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو مثير للجدل في البلاد
Reuters
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كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "تعذيب شاب معاق ذهنياً بالزقازيق".
قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين قيام 3 أشخاص، مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنمر على أحد الأشخاص، معاق ذهنياً، مقيم بمدينة الزقازيق.
وتابعت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم نفوا تعذيبه، وأضافوا أن ارتكابهم الواقعة كان على سبيل المزاح".
المصدر: وسائل إعلام مصرية