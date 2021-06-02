مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو مثير للجدل في البلاد

كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "تعذيب شاب معاق ذهنياً بالزقازيق".

إقرأ المزيد

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص تبين قيام 3 أشخاص، مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنمر على أحد الأشخاص، معاق ذهنياً، مقيم بمدينة الزقازيق.

وتابعت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم نفوا تعذيبه، وأضافوا أن ارتكابهم الواقعة كان على سبيل المزاح".

المصدر: وسائل إعلام مصرية