 
مباشر

مصر.. الفنانة حورية فرغلي تكشف لأول مرة تكلفة عملية تجميل أنفها

مجتمع

مصر.. الفنانة حورية فرغلي تكشف لأول مرة تكلفة عملية تجميل أنفها
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qj0j

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تكاليف العمليات الجراحية التي أجريت لها مؤخرا، والتي قدرت بـ 4 ملايين ونصف مليون جنيه.

إقرأ المزيد
مصر.. حورية فرغلي ترد على تصريحات ممثلة مشهورة تنفي صلة قرابتهما وتنفعل على الهواء (فيديو)
مصر.. حورية فرغلي ترد على تصريحات ممثلة مشهورة تنفي صلة قرابتهما وتنفعل على الهواء (فيديو)

وأشارت إلى أن هذا المبلغ الكبير ليس بمثابة التكلفة الإجمالية لبعض الأمور المصاحبة لرحلة علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، أنها أنفقت أموالا أخرى تتعلق بالعلاج وجلسات الأكسجين والفندق الذي أقامت به وفترة تواجدها بالمستشفى.

وعن عدم عرض المساعدة المادية عليها من قبل البعض خلال رحلة علاجها، قالت حورية فرغلي إنها ليست بحاجة للمساعدة من قبل الآخرين ولو حدث لم تكن تقبل بذلك "مش محتاجة، ومش هاخد حاجة من حد".

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا