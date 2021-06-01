مصر.. الفنانة حورية فرغلي تكشف لأول مرة تكلفة عملية تجميل أنفها

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تكاليف العمليات الجراحية التي أجريت لها مؤخرا، والتي قدرت بـ 4 ملايين ونصف مليون جنيه.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن هذا المبلغ الكبير ليس بمثابة التكلفة الإجمالية لبعض الأمور المصاحبة لرحلة علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، أنها أنفقت أموالا أخرى تتعلق بالعلاج وجلسات الأكسجين والفندق الذي أقامت به وفترة تواجدها بالمستشفى.

وعن عدم عرض المساعدة المادية عليها من قبل البعض خلال رحلة علاجها، قالت حورية فرغلي إنها ليست بحاجة للمساعدة من قبل الآخرين ولو حدث لم تكن تقبل بذلك "مش محتاجة، ومش هاخد حاجة من حد".

المصدر: الوطن