مصر.. مذيعة مشهورة تثير الجدل أمام الكعبة خلال الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز

أثارت المذيعة المصرية المشهورة، بسمة وهبة، الجدل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، خلال دعائها للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء.

وظهرت وهبة أمام الكعبة وهي تقوم بتصوير فيديو بخاصية "الفلتر"، التي تظهر مستخدمها وكأنه يضع مستحضرات تجميل.

وانتقد البعض طريقة تصوير وهبة للفيديو عبر خاصية "فلتر"، حيث اعتقدوا أنها تستخدم مستحضرات تجميل وعدسات لاصقة خلال زيارتها للكعبة.

وظهرت بسمة في مقطع الفيديو وهي تبكي بشدة معلقة عليه: "اللهم اشفي دلال عبد العزيز وقومها لبناتها يا رب.. قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله.. يارب أشفي دلال حبيبتي.. صداقة كلها حنية وحب.. ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة.. يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال".

المصدر: RT