 
مباشر

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها

مجتمع

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: مكبرات الصوت في المساجد ليست من العبادة ومشايخ المملكة أجازوا إيقافها
Reuters Ahmed Yosri
مسجد في العاصمة السعودية الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qipf

أكد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، أن مشايخ المملكة أجازوا إيقاف مكبرات الصوت في المساجد"، قائلا إن "المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام".

إقرأ المزيد
السعودية.. قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبطها بثلث درجة الجهاز
السعودية.. قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبطها بثلث درجة الجهاز

وقال عبد اللطيف آل الشيخ: تلقينا عديدا من المطالبات بإيقاف مكبرات الصوت في المساجد"، لافتا إلى أن "مكبرات الصوت من الأشياء المستحدثة والجديدة، وأن المغرضين يشككون في نهج المملكة وليس لهم قيمة لدينا، وأن الوزارة لم تمنع واجبا أو مستحبا، ولم تفرض محرما أو مكروها".

وأضاف: "دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال".

وكانت الشؤون الإسلامية في السعودية قد أصدرت تعميما لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، ينص على قصر استعمال مكبرات الصوت بالمساجد على الأذان والإقامة وضبط درجة تكبير الصوت بثلث قدرة الجهاز.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا