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تقديرات رسمية: عدد سكان السعودية يتخطى 35 مليون نسمة

مجتمع

تقديرات رسمية: عدد سكان السعودية يتخطى 35 مليون نسمة
Reuters AHMED YOSRI
العاصمة السعودية الرياض
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كشفت تقديرات سعودية أولية رسمية، عن ارتفاع عدد سكان السعودية من مواطنين ومقيمين بنسبة 2.3% خلال عام، ليبلغ 35.01 مليون نسمة منتصف عام 2020، فيما كان 34.22 مليون نسمة منتصف 2019.

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وأشارت البيانات إلى أن الذكور يشكلون نحو 58% من السكان بـ20.23 مليون نسمة، في حين أن الإناث يشكلون نحو 42% وعددهن 14.78 مليون نسمة.

ووفق البيانات، ارتفع عدد الذكور 2.5% خلال عام، بما يعادل 492.4 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 2.1% (302.9 ألف نسمة)، وفق ما نشرته اليوم "الاقتصادية".

المصدر: "سبق"

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