مصر.. كشف تفاصيل التهم الموجهة لسائق صدم طالبين ما أدى لسقوطهما بنهر النيل وغرقهما

وجهت النيابة العامة بجنوب الجيزة في مصر، لمواطن تهم قتل طالبين عن طريق الخطأ، في حادث العياط، بعدما صدمهما بسيارته، مما أسفر عن سقوطهما بنهر النيل وغرقهما.

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وخاطبت النيابة العامة رجال الإنقاذ النهري، لإفادتها بنتائج جهودهما فى البحث عن جثتي الضحيتين، تمهيدا لعرضهما على الطب الشرعي، للوقوف على أسباب وملابسات الإصابات التي لحقت بهما وأسفرت عن وفاتهما.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطالبين، وكشفت التحريات أن سيارة ملاكي سوداء اللون، كان يستقلها شخصان، اصطدمت بالطالبين البالغين من العمر ما يقرب من 13 سنة، وأسفر الاصطدام عن الإطاحة بهما من أعلى الكوبري (الجسر)، وسقوطهما في نهر النيل وغرقهما.

وقال شهود عيان أن عددا من الأشخاص حاولوا إنقاذ الطالبين، إلا أنهما تعرضا للغرق في الحال نتيجة عجزهما عن السباحة بسبب قوة اصطدام السيارة بهما، وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي، بمنطقة قرية البليدة في العياط.

المصدر: "اليوم السابع"