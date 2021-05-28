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مصر.. مذيعة مشهورة تصاب بدهشة بعد تقبيل فنان كبير يدها على الهواء (صور)

مجتمع

مصر.. مذيعة مشهورة تصاب بدهشة بعد تقبيل فنان كبير يدها على الهواء (صور)
Reuters
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أصيبت المذيعة المصرية، منى الشاذلي، بدهشة شديدة على الهواء، بعدما قام الفنان خالد الصاوي بتقبيل يدها على الهواء مباشرة.

مصر.. مذيعة مشهورة تصاب بدهشة بعد تقبيل فنان كبير يدها على الهواء (صور)
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وقبَّل الفنان خالد الصاوي يد الإعلامية منى الشاذلي على الهواء بعدما تعرضت لـ"خضة" عندما تلا الفنان خالد الصاوي جملة من أحد مشاهد مسلسل "اللي مالوش كبير"، ليقوم على الفور ويقبل يدها وسط تصفيق الجمهور.

وردت عليه الشاذلي وهي تضحك بسبب الموقف "أنت مجنون" مع تحريك يديها حول رأسها.

مصر.. مذيعة مشهورة تصاب بدهشة بعد تقبيل فنان كبير يدها على الهواء (صور)

المصدر: الوطن

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