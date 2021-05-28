الولايات المتحدة.. توقيف مواطنة اقتحمت مركز تطعيم ضد كورونا بسيارتها

تواجه امرأة من ولاية تينيسي الأمريكية تهما جنائية بعد أن قادت سيارتها عبر مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا وهي تصرخ "لا للقاح"، احتجاجا على التطعيمات.

وقالت الشرطة إن المشتبه بها، فيرجينيا كريستين لويس براون (36 عاما)، قادت يوم الإثنين سيارة رباعية الدفع "بسرعة عالية" عبر خيمة وضعت لاستقبال الراغبين بالحصول على اللقاح في مدينة ماريفيل.

وقال مأمور مقاطعة بلونت في منشور عبر "فيسبوك" إنه تم القاء القبض على براون ووجهت إليها سبع تهم تتعلق بجرائم تعريض الآخرين للخطر بسبب عمل متهور.

وقد تم الإفراج عن براون مقابل كفالة بمبلغ 21 ألف دولار، وحددت المحكمة يوم 7 يونيو لمحاكمتها.

المصدر: The Hill