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مغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)

مجتمع

مغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)
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نشرت المغنية البلغارية "أندريا" وعارضة الإغراء، صورا داخل أحد المناطق الأثرية في مصر، في أثناء تواجدها بمحافظة الأقصر وهي عارية.

مغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)
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وتصطحب المغنية البلغارية المصور العالمي السلوفاني تيبور جولوب، الذي التقط لها عدد من الصور العارية داخل المعالم السياحية المصرية.

مغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)

ونشر المصور العالمى السلوفاني عددا من الصور عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مجموعة من الصور فى المعالم السياحية المصرية من داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على منطقة أهرامات الجيزة، حيث أظهرت الصور المنشورة على حسابيهما تواجدهما فى نفس الأماكن السياحية.

مغنية بلغارية تثير الجدل بصور عارية عند أهرامات مصر (صور)

المصدر: مصر تايمز

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