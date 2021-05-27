لبنان.. توقيف منتحل صفة أمنية يمتهن السرقة والنشل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنها أوقفت مواطنا انتحل صفة أمنية، ويمتهن السرقة والنشل،وأصدرت بحقه مذكرة توقيف بجرائم سرقة ومخدرات.

وقالت المديرية في بيان: "أحيل من فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي إلى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية المواطن س. ا. ح.، مواليد عام 1979 للاشتباه به بجرم سرقة ونشل وانتحال صفة أمنية".

بالتحقيق معه من قبل هذه المفرزة، اعترف بانتحاله الاسم المذكور، وبأنه يدعى ي. ح. ح.، مواليد عام 1977، وبإقدامه على متن دراجة آلية بالعديد من عمليات السرقة والنشل بالاشتراك مع شخص آخر، وبتعاطيه المخدرات.

كما تبين أنه توجد بحقه 16 مذكرة توقيف بجرائم سرقة ومخدرات، وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.

المصدر: موقع قوى الأمن الداخلي