أمريكية تكتشف خيانة زوجها عن طريق إعلان في صحيفة (فيديو)

قالت سيدة أمريكية إنها اكتشفت علاقة غرامية لزوجها السابق قبل أيام من الذكرى السنوية العاشرة لزواجهما عندما وجدت إعلانا بصحيفة محلية يهنئه بمولوده الجديد.

وذكرت آمي أديسون (47 عاما)، من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، عبر 21 مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، تفاصيل الواقعة التي انتهت بطلاقها من زوجها وزواجها بصديقه بعد عام حيث وجدت معه الحب وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي التفاصيل، أوضحت أديسون أنها وجدت اسم زوجها في صحيفة كانت تتصفحها بالصدفة مصحوبا بتهنئة بمناسبة ولادة طفل، وتأكدت من صحة اسم زوجها لأنه ليس من الأسماء الشائعة.

وقالت إن الإعلان منشور فيه تفاصل مثل اسم الأب والأم وتاريخ ميلاد الطفل وكذلك المستشفى الذي ولد به، مؤكدة أنها عندما تصفحت موقع المستشفى الذي ينشر بانتظام صور المواليد وجدت أن زوجها كانت لديه أيضا ابنة قبل أكثر من عام.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن مقاطع الفيديو التي نشرتها أديسون أثارت صدمة وغضبا في "تيك توك"، وأن الكثيرين توسلوا إليها لتكشف مزيدا حول مواجهتها لزوجها.

وقالت إنها لم تواجه زوجها بما اكتشفته وقررت أن تتخذ احتياطاتها أولا، وقالت إنها اكتشفت زواجه يوم الأربعاء ولم تتحدث معه، وفي يوم الخميس قال لها إنها سوف يعمل عدة ساعات إضافية.

كما ذكرت أنها كانت تعلم أنه سيقضي هذا الوقت مع أسرته الأخرى.

وتابعت "أحضرت أطفالي الثلاثة من المدرسة الابتدائية وجهزت حالي لمغادرة المنزل وقررت الإقامة في فندق، مشيرة إلى أنها علمت بعنوان الزوجة الثانية وبالفعل ذهبت إليه ووجدت سيارة زوجها هناك.

وبينت أن زوجها رفض في البداية ترك المنزل لها، ولكن بعد ضغوط الأصدقاء انتقل لبيت أخته وأخذ كل شيء استطاع حمله من المنزل.

وذكرت "ديلي ميل" أن الزوجين خاضا معركة طلاق مريرة، حيث قالت آمي إن زوجها طالبها بمبلغ 1700 دولار شهريا كنفقة منها، وأن المحكمة وافقت على منحه المبلغ لأن آمي كانت تكسب أموالا أكثر منه.

المصدر: "ديلي ميل"