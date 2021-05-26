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مصر.. المحكمة تصدر حكمها النهائي في قضية الفنان شريف الدسوقي بعد بتر قدمه

مجتمع

مصر.. المحكمة تصدر حكمها النهائي في قضية الفنان شريف الدسوقي بعد بتر قدمه
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نظرت محكمة الجنح الاقتصادية، في مصر الدعوى المقامة ضد الفنان شريف الدسوقى، والتي تطالبه بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، في ادعائه بعدم تقاضي أجره كاملا في أحد مسلسلات رمضان الماضي.

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وحضر وكيل الشركة المقيمة للدعوى وقرر التنازل عن الدعوى نظرا للظروف الصحية التي يمر بها الفنان شريف الدسوقى وقال إن "الفنان شريف الدسوقى يمر الآن بظرف إنساني لن نستطيع معه مقاضاته إطلاقا بل على العكس، نعلن من جانبنا المساندة الكاملة له ونتمنى له سرعة تجاوز تلك المحنة ويعود أقوى مما كان".

يذكر أن الفنان شريف الدسوقي أجرى عملية جراحية في قدمه وبترها، وقال المدعي إن المدعى عليه أدلى بتصريحات غير صحيحة عند ظهوره في أحد البرامج، وقال إنه لم يتقاض أجره من مدير إنتاج المسلسل، وهذه التصريحات تسببت في أضرار مادية وأدبية للمدعي.

المصدر: المصري اليوم

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